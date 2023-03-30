Посол России обвинил США в игнорировании репрессий киевского режима против УПЦ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что участники организованного Вашингтоном «Саммита за демократию» игнорируют ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, из которой киевские власти изгоняют монахов и священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Это противоречит декларируемым целям форума, подчеркнул дипломат.

«Репрессии в отношении Украинской православной церкви являются грубейшим нарушением гарантированных универсальными международными юридическими документами религиозных прав и свобод, а также вопиющим примером дискриминации верующих», – заявил Антонов, отметив, что травля монахов Киево-Печерской Лавры происходит в то время, когда Вашингтон проводит «Саммит за демократию».

При этом, по словам посла, на саммите звучат лозунги о необходимости соблюдения свободы личности, совести и вероисповедания, однако участники мероприятия никак не реагируют «на чудовищные деяния киевских властей».

На фоне этого Антонов задался вопросом о том, чем продиктовано молчание участников саммита в связи с дискриминацией послушников монастыря: «Это безразличие, двойные стандарты или подтверждение слепого следования установкам США?»

«Разве здесь не знают, что на Украине уже давно выдавливаются священнослужители, проводятся унизительные обыски в храмах, захватываются соборы, притесняются верующие, которым грозят физической расправой и лишением гражданства», – продолжил посол.

Антонов призвал Вашингтон предпринять конкретные шаги для пресечения дискриминации православных верующих. «Американцам следует набраться мужества и перейти от морализаторства на «Саммите за демократию» к конкретным шагам для прекращения богохульства и гонений на православных», – подчеркнул посол.

Накануне Совет Федерации принял заявление о нарушении прав верующих на Украине и призвал парламенты всех государств и международные организации потребовать от Киева прекращения дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями.

Ранее минкульт Украины направил уведомление об одностороннем разрыве договора аренды объектов Киево-Печерской лавре с монастырем канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с 29 марта. Монахам предписали покинуть обитель до полуночи 29 марта. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что послушники выселяться не будут.

Москва, Наталья Петрова

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