Володин: Запад создал в центре Европы террористическое государство

Поддержка киевской власти со стороны США и ЕС привела к созданию в центре Европы «террористического государства», которое намерено «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду». Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Он отметил, что террористическую атаку совершил «преступный киевский режим».

По словам Володина, Киев пытается «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду». «Кровь погибших и раненых на руках Байдена, Макрона, Шольца и других глав государств, поддерживающих режим Зеленского. Терроризму нет оправдания. Во всем мире с ним жестко борются. Переговоры с террористами не ведут, их уничтожают», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб в результате взрыва вечером 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер. По последним данным Минздрава РФ, пострадали 40 человек, в том числе трое детей. В больницах остаются 25 пострадавших, состояние пяти медики оценивают как тяжелое. Изначально следователи возбудили уголовное дело об убийстве общеопасным способом, позже дело переквалифицировали на теракт. По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова, которая принесла на встречу гипсовый бюст, в котором находилось самодельное взрывное устройство. Задержанную этапировали в Москву. Сегодня Басманный суд изберет подозреваемой меру пресечения.

Москва, Наталья Петрова

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