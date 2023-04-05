Кремль заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Киевом

В Кремле на текущий момент не видят каких-либо перспектив для возобновления переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов, рассматривают ли Москва возможность возобновления переговоров с Киевом на фоне сообщений о том, что ряд стран подталкивает украинские власти к такому шагу.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого. Поэтому здесь нечего добавить к этому», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее бывший замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал целью официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву обсуждение будущих переговоров с Москвой.

По его мнению, конфликт на Украине зашел в стратегический тупик и дальше придется действовать политическим путем. Украинский президент начал копить политическую поддержку перед предстоящими переговорами с Россией, полагает Скшипчак.

Накануне официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Пекин готов обсуждать с Евросоюзом политическое урегулирование кризиса на Украине. В Китае рассчитывают, что Брюссель продемонстрирует стратегическую независимость и политическую мудрость и «предпримет решительные шаги для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе».

Меж тем прибывший сегодня с визитом в Китай президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Пекин может помочь разрешить украинский конфликт, благодаря тесным отношениям с Россией. По его словам, Китай «может сыграть важную роль (в урегулировании конфликта, – прим. ред.»).

Ранее в Кремле заявили, что достичь цели специальной военной операции можно только военным путем, поскольку позиция Украины делает нереальным политико-дипломатическое урегулирование. По оценке Дмитрия Пескова, гибридная война России с Западом затянется надолго.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»