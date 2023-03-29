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Среда, 29 марта 2023, 14:36 мск

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В Кремле оценили возможность политико-дипломатическое решение украинской проблемы

Достичь цели специальной военной операции (СВО) можно только военным путем, так как позиция Украины делает нереальным политико-дипломатическое урегулирование. Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его оценке, гибридная война России с Западом затянется надолго.

«Гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, – то это надолго», – отметил Песков (цитата по «Интерфаксу»), отвечая на вопрос, сколько может длиться специальная военная операция и может ли она завершиться уже в этом году.

По его словам, на вопросы, связанные непосредственно с боевыми действиями, должны давать профильные ведомств, в частности Минобороны.

При этом Песков считает, что в настоящее время целей СВО можно достичь только военным путем. «Мы неоднократно говорили, что цели РФ могут достигаться различными путями – это политико-дипломатический или, если политико-дипломатическим (путем) в настоящий момент невозможно, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, то военными, то есть посредством проведения специальной военной операции», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Для России главное, чтобы были выполнены ее требования, была обеспечена безопасность населения в новых российских регионах и была обеспечена безопасность РФ в целом в более широком контексте», – сказал Песков.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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