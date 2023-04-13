«Никогда не бывать»: Песков прокомментировал инициативу Киева о Черном море

Черное море должно быть местом сотрудничества, ему никогда не бывать внутренними водами НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы превратить Черное море во внутреннее море НАТО.

«Черному морю никогда не бывать морем НАТО. Это общее море для всех прибрежных государств. Оно должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности», – сказал Песков журналистам.

В июле 2022 года в России утверждена национальная Морская доктрина. Среди угроз нацбезопасности России там отмечено продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ и выросшее число учений альянса в акваториях морей, прилегающих к российской территории.

Москва, Наталья Рязанова

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