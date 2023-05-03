ЕС направит еще 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Киева

Еврокомиссия выделит еще 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Украины. Об этом сегоднязаявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Европейская комиссия представила план наращивания производства боеприпасов – на эти цели будут выделены 500 млн евро из бюджета Евросоюза и 1 млрд евро из Фонда мира.

«Этот план ставит своей задачей увеличение наших запасов боеприпасов и их поставки на Украину, куда мы обещали поставить до конца года 1 млн боеприпасов. Речь идит о переводе экономики в военный режим. Мы можем довести производство боеприпасов в Европе до 1 млн в год», – заявил Бретон (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что 11 стран ЕС начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, а две страны ЕС – снарядов калибра 152 мм (советский калибр, – прим. ред.).

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики. По информации дипломатических источников, Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики, который в ближайшем будущем сделает производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития наряду с зеленой энергетикой.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»