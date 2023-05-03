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Среда, 3 мая 2023, 14:37 мск

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ЕС направит еще 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Киева

Фото: ec.europa.eu

Еврокомиссия выделит еще 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Украины. Об этом сегоднязаявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Европейская комиссия представила план наращивания производства боеприпасов – на эти цели будут выделены 500 млн евро из бюджета Евросоюза и 1 млрд евро из Фонда мира.

«Этот план ставит своей задачей увеличение наших запасов боеприпасов и их поставки на Украину, куда мы обещали поставить до конца года 1 млн боеприпасов. Речь идит о переводе экономики в военный режим. Мы можем довести производство боеприпасов в Европе до 1 млн в год», – заявил Бретон (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что 11 стран ЕС начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, а две страны ЕС – снарядов калибра 152 мм (советский калибр, – прим. ред.).

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики. По информации дипломатических источников, Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики, который в ближайшем будущем сделает производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития наряду с зеленой энергетикой.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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