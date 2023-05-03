Экономику ЕС в срочном порядке переориентируют на производство оружия

Евросоюз намерен сделать производство оружия одним из приоритетов своей экономики. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Еврокомиссия разрабатывает пакет документов по ускоренной милитаризации экономики, который в ближайшем будущем сделает производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития наряду с зеленой энергетикой. В рамках инициативы будет представлен план по развертыванию производства артиллерийских боеприпасов, в которые институты ЕС и страны сообщества инвестируют 1,5 млрд евро.

«ЕК предлагает предоставлять странам ЕС, которые инвестируют значительные суммы в развитие военной промышленности, изъятия из принятых в сообществе норм бюджетного дефицита и уровня госдолга, что позволит государствам активнее привлекать средства на военное строительство», – сообщил собеседник агентства.

В настоящее время подобные изъятия могут быть предоставлены только для проектов, связанных с зеленой энергетикой или «чистым производством». При этом базовый пакт стабильности и роста ограничивает бюджетный дефицит европейских стран 3% ВВП, а госдолг – 60%. С начала пандемии эти нормы были заморожены, и сейчас практически все страны сообщества их нарушают.

Ответственным за милитаризацию промышленности Евросоюза является еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. С февраля он проводит «турне» по промышленным и военно-промышленным объектам стран ЕС, где изучает на местах потребности военной индустрии, возможности для быстрого наращивания производства и необходимые гарантии для предпринимателей.

Европейский бизнес хочет быть уверенным, что спрос на боеприпасы и оружие будет стабильным и резко не упадет после завершения украинского кризиса. Кроме того, европейские производители оружия опасаются конкуренции со стороны военно-промышленного комплекса США. Поэтому сейчас в ЕС также обсуждается допуск американских компаний на европейский рынок военных заказов только по остаточному принципу. За ограничения для Соединенных Штатов выступают Германия, Италия и Франция, против – страны Прибалтики.

Брюссель, Зоя Осколкова

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