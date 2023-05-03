ООН предложила расширить и продлить зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил сторонам расширить зерновую сделку. Чиновник нацелен на продление срока договоренностей между Россией, Турцией и Украиной.

«Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам РФ, Украины и Турции. Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и что ответ на мое предложение будет», – цитирует Гутерреша агентство «Прайм».

Генсек ООН готов сделать все возможное, чтобы пакет договоренностей продолжил работать.

«Я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах, чтобы это произошло», – добавил чиновник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки. Но с учетом пробуксовки российской части договоренностей у Москвы «очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного».

Пакет договоренностей между Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН 18 марта был продлен на 60 дней. В МИД РФ предупредили, что не готовы продлевать сделку после 18 мая, если не будут решены пять «системных» проблем. Потому что подписанное в Турции соглашение продолжает обслуживать «исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран».

Москва, Наталья Рязанова

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