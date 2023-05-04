МИД РФ обвинил Запад в потакании террористическим методам Киева

Молчание Запада после атаки беспилотников на Кремль указывает на потакание киевскому режиму в использовании террористических методов, заявил МИД РФ. Для России произошедшее только подтвердило важность задач специальной военной операции, которая должна устранить угрозы безопасности страны на территории Украины.

МИД осудил попытку киевского режима устроить теракт на территории московского Кремля. Киевский режим давно «использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения», поэтому нет сомнений в том, кто стоит за атакой.

Запад отсутствием реакции показал, что готов не только снабжать Киев оружием и деньгами, но и поддерживать его противозаконные методы.

«Молчание «коллективного Запада» свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве. Мировое сообщество должно осудить преступную выходку киевского режима. Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Теперь еще более очевидна необходимость достижения всех целей и задач СВО, поскольку «с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма». Москва предупредила, что примет соразмерные ответные меры, а все виновные будут сурово наказаны.

«Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны», – заверили в МИД.

В ночь на 3 мая два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль, но система радиолокационной борьбы вывела их из строя. Дроны упали, не причинив ущерба зданиям или людям. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).

В Киеве заявили, что не «атаковали Путина» из-за дефицита вооружений. В ООН заявили, что не могут подтвердить факт атаки БПЛА, но призвали Москву и Киев не допускать дальнейшей эскалации конфликта.

Москва, Наталья Рязанова

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