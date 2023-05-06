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Суббота, 6 мая 2023, 10:33 мск

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ЕС прорабатывает ограничение экспорта в третьи страны из-за санкций против России

Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе правовой механизм, позволяющий ограничивать экспорт товаров в третьи страны в рамках борьбы с обходом санкций против России. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Если этого будет недостаточно, то на втором этапе ЕС сможет блокировать экспорт товаров. «Особенно могут пострадать товары, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях», – говорится в статье. В качестве примеров упоминаются приборы ночного видения, которыми пользуются охотники и охранные предприятия, а также военнослужащие.

По сведениям агентства, Еврокомиссия направила данное предложение государствам-членам ЕС в рамках одиннадцатого пакета ограничительных мер в отношении России в пятницу, 5 мая.

Постпреды 27 стран-членов сообщества, как ожидается, обсудят это предложение 10 мая. Цель состоит в том, чтобы принять одиннадцатый пакет санкций до конца месяца, отмечается в публикации.

Европейские чиновники ранее признали, что ЕС исчерпал санкционные возможности в отношении России. В случае принятия новых пакетов они будут содержать больше исключений, чем ограничений. Один из обсуждаемых запретов – ужесточение правил транзита товаров через Россию вплоть до полного запрета. Однако еврочиновники сомневаются, что эта мера найдет поддержку у всех стран ЕС. Впрочем, даже в случае одобрения этой инициативы неизбежны исключения в виде поставок продовольствия и лекарств.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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