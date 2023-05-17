Поглощение НАТО нейтральных стран подрывает безопасность Европы – Лавров

Во время расширения НАТО поглотила почти все нейтральные государства в Европе. Это нарушило систему безопасности в регионе и подрывает возможность «нормального обсуждения» европейкой безопасности, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«С поглощением НАТО практически всех нейтральных государств, а этот процесс мы, к сожалению, наблюдаем воочию, возможность для такой конструктивной политики на континенте, по сути дела, исчезает. Это печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Трансляция велась на Youtube-канале МИД РФ.

Лавров напомнил, что Финляндия уже стала членом НАТО, Швеция готовится вступить, а Швейцария фактически отказалась от своего нейтрального статуса. Прежде эти страны создавали важное пространство для поиска баланса интересов между НАТО, ОДКБ, Союзным государством. Теперь число европейских стран, придерживающихся военно-политического нейтралитета, сильно сузилось.

«Когда и если Запад одумается, потребуется разговор, совсем не ограниченный только Европой. Нам не уйти от разговора, что глобальная безопасность должна быть честной и равноправной», – добавил Лавров.

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что одержимость Вашингтона идеей нанести стратегическое поражение Москве ставит под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО.

При этом, в США признали, что члены НАТО не могут защитить даже себя, их способность оборонять соседей ниже возможного. Армии Франции, Германии и ряда стран остались с голыми руками из-за малого финансирования и военной помощи Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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