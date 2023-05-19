Фон дер Ляйен отвергла возможность переговоров России и Украины на равных

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите G7 в Японии о недопустимости любых мирных инициатив, предполагающих равноправные переговоры России и Украины.

«Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», – считает руководитель ЕК. По ее словам, Украина очень хочет мира, но только справедливого.

Фон дер Ляйен также выступила в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского.

Затрагивая санкционную тематику, глава Еврокомиссия заявила об увеличении случаев обхода санкций, введенных ЕС против России. По ее словам, новый 11-й пакет антироссийских рестрикций будет направлен «на обход или уклонение от санкций операторов в разных странах» (цитата по «Прайм»). «Мы должны положить этому конец», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Политик оценила, насколько сократились экспорт и импорт Евросоюза в Россию с начала украинского конфликта. По ее словам, с введением антироссийских санкций Евросоюз сократил экспорт в Россию на 55% (50 млрд евро в год), импорт – на 60% (90 млрд евро в год).

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что только поставки вооружений Украине могут создать условия для мирного решения конфликта путем переговоров.

Накануне спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй по итогам переговоров с руководством Украины о перспективах мирного урегулирования конфликта с Россией заявил, что панацеи для выхода из кризиса не существует. Он подчеркнул, что сторонам необходимо начинать с самих себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для прекращения войны и проведения мирных переговоров.

Москва, Наталья Петрова

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