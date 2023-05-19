Патрушев: США используют химоружие на Украине

США разрабатывают на территории Украины химическое и биологическое оружие. Некоторые средства уже были использованы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины» – сказал Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

Он отметил, что Штаты оказывают давление на другие страны в части оказания военной помощи Украине. Эта помощь уже принесла свои результаты, но не на пользу Западу.

«Надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации», – приводит слова секретаря Совбеза РФ ТАСС.

В ОЗХО отметили, что в мире уничтожено почти все химическое оружие, но его запасы еще остаются у США, которые постоянно откладывают уничтожение химикатов.

В Минобороны РФ предупредили, что США могут организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ. Вину на это планируется возложить на Россию.

Москва, Наталья Рязанова

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