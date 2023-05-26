МИД РФ заявил протест посольству США из-за слов помощника Байдена об ударах по Крыму

МИД России заявил посольству США в Москве протест из-за высказываний помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары Киева по Крыму. Старшие дипломаты дипмиссии США были вызваны на Смоленскую площадь с этой целью в пятницу, 26 мая. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«С российской стороны акцентировано, что враждебные действия США, давно ставших стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями», – сказано в сообщении.

В российском ведомстве назвали «лицемерными» и «лживыми» уверения официальных лиц США о том, что Вашингтон не поощряет атаки Киева на территорию России, «учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает против применения ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, поскольку считает Крым территорией Украины.

Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на слова Салливана заявил, что удары по Крыму рассматриваются Москвой как нападение на любой другой российский регион. Вашингтон должен отдавать себе отчет в ответных действиях России на одобрение ударов Киева по Крыму американским оружием, подчеркнул дипломат.

Москва, Май, Наталья Петрова

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