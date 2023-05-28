Алиев не исключил подписание мирного договора с Арменией в ближайшем будущем

Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района.

По его словам, после признания Арменией территориальной целостности Азербайджана серьезных препятствий для заключения мирного договора «практически не осталось». «В ближайшем будущем, если Армения вновь не изменит свою позицию, мирный договор может быть подписан», – сказал политик.

Алиев при этом отметил, что даже если стороны не подпишут мирное соглашение, у Азербайджана проблем из-за этого не возникнет. «Потому что мы сильная сторона, у нас сильная позиция за столом переговоров, у нас сильная позиция на границе», – цитирует политика «Интерфакс».

Напомним, 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван признаёт территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения.

25 мая Пашинян и Алиев в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета в Москве заявили о достигнутой между Ереваном и Баку договоренности о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана отметил, что у стран есть возможность выхода на мирное соглашение.

В свою очередь, президент России Владимир Путин высказал мнение, что в целом ситуация между Азербайджаном и Арменией «развивается в направлении урегулирования».

Баку, Наталья Петрова

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