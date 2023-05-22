Пашинян рассказал о признании Нагорного Карабаха азербайджанским и выходе из ОДКБ

Ереван признаёт территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в ходе пресс-конференции.

«Армения признаёт 86,6 тыс кв. км Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тыс кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тыс кв. км Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», – цитирует Пашиняна ТАСС.

По словам главы армянского кабмина, у Еревана есть понимание, что Баку признает территориальную целостность Армении.

Он также призвал дать международные гарантии безопасности и соблюдения прав армян Нагорного Карабаха, выразив обеспокоенность, что в противном случае Азербайджан может провести этнические чистки в регионе.

Кроме того, Пашинян заявил, что Армения примет решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной» структурой.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», – сказал он.

Пашинян добавил, что участие Армении в предстоящих учениях ОДКБ в Киргизии возможно. «Участие Армении в учениях ОДКБ сейчас обсуждается. Дополнительно обсуждается также, что если будем участвовать, то в каком формате и в каком объеме», – уточнил он.

Москва, Андрей Дорофеев

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