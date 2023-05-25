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Четверг, 25 мая 2023, 18:52 мск

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Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Об этом заявили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Как отметил Пашинян, на этой основе страны «хорошо продвигаются» к урегулированию отношений. Алиев со своей стороны подтвердил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении, и у стран есть возможность выхода на мирное соглашение, «учитывая, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», передает РИА «Новости».

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван признаёт территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Армения

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