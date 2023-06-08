Кремль: атака на аммиакопровод негативно повлияет на зерновую сделку

Подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в Харьковской области может негативно отразиться на дальнейшей судьбе зерновой сделки. Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Сказаться может только негативно», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам. Так он ответил на вопрос, как украинская диверсия на аммиакопроводе может повлиять на дальнейшую судьбу зерновой сделки.

«Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой. Но вы знаете, что эта тема фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас. Поэтому, скажем так, еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», – отметил Песков.

Накануне Минобороны России сообщило, что 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти – Одесса». В ведомстве назвали случившееся терактом, есть пострадавшие среди мирных жителей. В МИД России заявили, что диверсия с подрывом аммиакопровода ставит под угрозу срыва зерновую сделку. По оценке ведомства, это удар по обеспечению международной продовольственной безопасности.

Москва, Наталья Петрова

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