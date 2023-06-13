США собираются передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном – WSJ

США намерены передать Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена предоставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном после нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают украинским военным, говорится в статье.

Как отмечают собеседники издания, на сегодняшний день нет никаких серьезных препятствий для поставок Киеву подобных танковых снарядов.

Впрочем, некоторые чиновники в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи боеприпасов с обедненным ураном Вашингтон подвергнут критике, поскольку такое оружие «представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды», пишет газета.

Добавим, что сейчас американские власти думают над поставкой Украине кассетных боеприпасов. На их передаче Киеву настаивает ряд представителей оборонного ведомства США, отмечает издание. По утверждению командующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, кассетные снаряды будут «крайне эффективными» и позволят Украине достичь прогресса на поле боя.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в марте сообщила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. В Вашингтоне в свою очередь указали, что снаряды с обеденным ураном не представляют большой опасности и являются «обычной вещью».

В Минобороны России меж тем предупредили, что от последствий применения боеприпасов с обедненным ураном пострадают не только военнослужащие, но и мирные жители. Негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном будут ощущаться многие десятки и даже сотни лет, причем, не только на территории Украины, заявил начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

25 апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи объявил, что Лондон отправил Украине тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. В посольстве России в Соединенном Королевстве это сочли свидетельством продолжения линии Лондона на «всемерную эскалацию» украинского конфликта и предрекли Украине роль радиоактивной свалки из-за действий западных стран.

Москва, Наталья Петрова

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