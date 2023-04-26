Украине предрекли роль радиоактивной свалки из-за действий Запада

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявление британского Минобороны о передаче Киеву бронебойных снарядов с обедненным ураном. Слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи свидетельствуют о продолжении линии Лондона на «всемерную эскалацию» конфликта на Украине, заявили в дипмиссии.

В посольстве РФ назвали циничным заявление Хиппи о том, что Лондон не отслеживает применение ВСУ снарядов с «сердечником» из обедненного урана и не обязан ликвидировать последствия их использования по завершении конфликта.

Российские дипломаты призвали британские власти «не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, «переведя стрелки» на ВСУ <…> они сумеют выйти «сухими из воды». «Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся», – убеждены в дипмиссии.

«Теперь уже окончательно ясно, что этой стране (Украине – прим. ред.) Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника» – со всеми вытекающими тяжелейшими последствиями для здоровья местных жителей и экологии в регионе», – говорится в заявлении посольства России.

Накануне Хиппи заявил, что Лондон отправил Украине тысячи боеприпасов для танков Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. При этом он отметил, что Великобритания не отслеживает использование ВСУ таких боеприпасов боеприпасы, поскольку снаряды находятся под контролем украинских военных. Замминистра добавил, что не будет сообщать, применяли ли ВСУ переданные снаряды, из соображений безопасности.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в марте сообщила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. В парламенте ФРГ подобный шаг сочли преступным и указали на исследования, подтвердившие связь онкологических заболеваний с применением таких боеприпасов. В Вашингтоне указали, что снаряды с обеденным ураном не представляют большой опасности и являются «обычной вещью».

В Минобороны России заявили, что от последствий применения боеприпасов с обедненным ураном пострадают не только военнослужащие, но и мирные жители. Негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном будут ощущаться многие десятки и даже сотни лет, причем, не только на территории Украины, предупредил начальник войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Москва, Наталья Петрова

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