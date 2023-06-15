В Кремле оценили идею новой приватизации в России

Идея приватизации госсобственности постоянно находится на повестке дня, дальше – это вопрос рентабельности. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, здесь главное, «чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок». «Но то, что оно должно попасть в частные руки и стать более прибыльным, эффективным, создавать новые рабочие места – это однозначно», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков подтвердил, что в экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации – за исключением некоторых областей. «Приватизация всегда является конечным результатом. Может быть, за исключением ряда отраслей, где частный сектор просто не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасти», – отметил он.

Ранее сегодня в поддержку идеи перезапуска приватизации выступили глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента России Максим Орешкин. По их мнению, новая приватизация положительно отразится на российской экономике.

Напомним, в апреле с предложением перезапустить процесс приватизации выступил глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, это необходимо для создания новой модели роста российской экономики.

Москва, Наталья Петрова

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