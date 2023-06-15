«У нас есть что продать без ущерба»: идея новой приватизации обретает все больше сторонников во власти РФ

Министр экономического развития Максим Решетников, глава Банка России Эльвира Набиуллина, и помощник президента РФ Максим Орешкин высказались за перезапуск процесса приватизации в стране.

По мнению Решетникова, приватизацию сейчас стоит рассматривать как способ привлечения частных инвестиций, что повысило бы эффективность экономики. С ним согласилась Набиуллина, отметив, что в России есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам страны. Орешкин выступил за приватизацию в виде выхода государства из неэффективных активов.

Как заявил глава Минэкономразвития, приватизацию сейчас нужно рассматривать не с точки зрения пополнения бюджета, а «с точки зрения... структурных изменений» в отечественной экономике. «Мы видим, что действительно у государства достаточно много активов, которые должным образом не используются и которые, если мы предоставим бизнесу возможность туда инвестировать, создают то самое новое предложение», – сказал министр на сессии «Как будет развиваться российская экономика» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по «Интерфаксу»).

Поэтому, по его словам, приватизацию надо перезапускать «с точки зрения ускорения роста и возможностей для инвестиций». Что касается вопроса пополнения госказны, «наверное, тут переоценивать что-то в текущей ситуации очень сложно», – отметил Решетников.

Мнение министра поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Я считаю, что конечно нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», – сказала она, отметив, что сейчас «есть возможность это сделать».

«Вопрос здесь не только доходов бюджета, это не первая задача, а вопрос, действительно, развития частной инициативы, частного бизнеса», – указала Набиуллина.

С позицией главы Банка России согласился помощник президента России Максим Орешкин. «Мне ближе позиция Андрея Леонидовича Костина (глава ВТБ – прим. ред.), который говорил про приватизацию, но не в виде масштабной приватизации, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина – прим. ред.) выход из неэффективно используемых государством активов, с пользой и выгодой для государства», – сказал Орешкин, чьи слова приводит «Прайм».

Напомним, в апреле глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию в России, что, по его мнению, обеспечило бы новую модель роста экономики РФ.

В поддержку его позиции выступил заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев. Он высказался за проведение новой большой приватизации в России. Приватизация, как считает он, должна состояться, когда сформируется рынок активных российских инвестиций. По словам замминистра, никто сейчас не хочет повторения истории 1994 года с залоговыми аукционами. «Надо сформировать рынок, должен быть розничный инвестор, активный, российский», – подчеркнул он.

Москва, Наталья Петрова

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