В Европе сочли создание единой валюты БРИКС ускорителем дедолларизации

Дедолларизация мира уже началась и ее не остановить из-за планов стран БРИКС создать единую валюту. Об этом пишет обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

По ее словам, одним из основных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который пройдет 22-24 августа, станет создание единой валюты. Журналист отметила, что на страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) приходится более 40% населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18% мировой торговли.

Этого, подчеркнула Баржелес, достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, направленные на защиту многополярного мира, в котором США больше не будут доминировать и господство западных стран уйдет в прошлое.

Автор статьи также отметила, ускорение дедолларизации придаст присоединение к БРИКС новых стран.

Кроме того, указала журналиста, для сокращения зависимости от доллара государства БРИКС увеличивают объемы торговли в национальных валютах.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин назвал создание единой валюты БРИКС отдаленной перспективой «со многими препятствиями». По его словам, сейчас члены группы БРИКС обсуждают расчетные средства для взаимодействия друг с другом.

В то же время в Госдуме настроены более оптимистично. Там ожидают, что коллективная валюта стран БРИКС взамен американскому доллару в международных расчетах может появится уже в этом году.

Москва, Наталья Петрова

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