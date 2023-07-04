Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Нью-Дели.

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства – члена», – сообщается в документе.

По словам президента Ирана Эбрахима Раиси, полноправное членство улучшит условия для безопасности, развития экономики и обеспечения суверенитета.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ШОС входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Кроме того, заявку на полноправное членство подала Белоруссия.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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