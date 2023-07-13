Посол Антонов уличил Запад в лицемерии по вопросу размещения ядерного оружия

США и их союзники снова вывернули «наизнанку факты и логику» в вопросе размещения ядерного оружия. Сотрудничество России и Белоруссии названо угрозой безопасности в регионе, а американское ядерное оружие в Европе оценивается как гарантия мира, отметил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал коммюнике саммита НАТО, в котором Запад выразил возмущение развитием сотрудничества Москвы и Минска в военно-ядерной сфере. Антонов назвал заявление альянса лицемерным и не выдерживающим критики.

«Размещение нашего ТЯО в Белоруссии якобы подрывает стратстабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе. Тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира и сдерживанию агрессии. Это еще одно подтверждение двойных стандартов, доминирующих в НАТО», – приводит слова посла пресс-служба дипмиссии.

Антонов подчеркнул, что страны НАТО открыто провозглашают антироссийскую направленность своих военных учений и среди целей размещения ЯО. Штаты все чаще призывают придвигать это оружие к рубежам Союзного государства.

«Предпринимаемые нами действия направлены на защиту в условиях развязанной против России тотальной гибридной войны и заявленного намерения нанести нам «стратегическое поражение», – отметил посол.

МИД России по итогам саммита НАТО заявил, что альянс окончательно вернулся к схемам «холодной войны». Москва предупредила, что будет использовать все средства и методы в ответ на угрозы безопасности и интересам России.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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