Москва передала Киеву ноту о прекращении зерновой сделки

МИД России передал Киеву ноту по зерновой сделке утром 17 июля, сообщил посол России в Беларуси Борис Грызлов. Москва подчеркнула, что достигнутая из гуманитарных целей договоренность превратилась в полностью коммерческий проект стараниями Запада.

«Посольство РФ в Беларуси по дипломатическим каналам передало украинской стороне ноту. Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля текущего года», – цитирует посла пресс-служба дипмиссии.

Грызлов отметил: Россия неоднократно обращала внимание, что зерновая сделка лишилась своего гуманитарного значения. Запад не собирался соблюдать интересы России и выполнять свою часть обязательств.

«Прекращение действия инициативы полностью лежит на их совести», – подвел итог Грызлов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что фактически «зерновая сделка» прекратила свое действие сегодня. Касающаяся России часть договоренностей не выполнена до сих пор.

Российская часть черноморской инициативы предусматривала отмену ограничений для поставок сельхозтехники и запчастей, страхования и захода российских судов в порты, подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, разблокировку зарубежных активов и счетов компаний из РФ, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Минск, Наталья Рязанова

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