МИД России и Турции обсудили альтернативы зерновой сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили альтернативы черноморской инициативы. Глава российского МИД подтвердил, что Россия вышла из инициативы с 18 июля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Министры обсудили итоги совместной работы по зерновой сделке.

«Лавров констатировал, что ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений меморандума Россия – ООН реализация договорённостей по зерну прекращена с 18 июля. В качестве альтернативы «черноморской инициативе» министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей», – говорится в сообщении МИД РФ.

В разговоре Лавров подчеркнул, что Россия восстановит режим временно опасного района в северо-западной акватории Чёрного моря и свернет гуманитарный коридор. Обеспечивающий работу зерновой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют.

В связи с невыполнением российской части договоренностей МИД России передал Украине ноту о прекращении зерновой сделки с 18 июля. Москва подчеркнула, что достигнутая из гуманитарных целей договоренность превратилась в полностью коммерческий проект стараниями Запада.

Москва, Наталья Рязанова

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