Захарова назвала условие и сроки возврата к зерновой сделке

Россия может вернуться к обсуждению возобновления черноморской инициативы, если ООН выполнит российскую часть зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что у ООН есть три месяца на выполнение обязательств, данных Москве при подписании меморандума.

«У ООН еще есть три месяца для достижения конкретных результатов. Поэтому надо сейчас не к микрофонам бегать Секретариату ООН, а употребить эти три месяца для достижения конкретных результатов. Будут конкретные результаты – вернемся к обсуждению этого вопроса», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Россия официально вышла из черноморской инициативы с 18 июля. Аналитики возложили ответственность за срыв зерновой сделки на США, Великобританию, страны ЕС и Канаду. Они целый год держат блокаду поставок зерна и минеральных удобрений из России на мировой рынок.

Российская часть черноморской инициативы предусматривала отмену ограничений для поставок сельхозтехники и запчастей, страхования и захода российских судов в порты, подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, разблокировку зарубежных активов и счетов компаний из РФ, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Москва, Наталья Рязанова

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