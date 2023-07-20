Соседние с Украиной страны должны приложить больше усилий для вывоза украинского зерна, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия. Они должны в большей степени открывать границы и способствовать транспортировке», – приводит слова дипломата агентство «Прайм».

Еврокомиссия уже работает с соседними для Украины странами по вопросам «маршрутов» солидарности» для вывоза продовольствия по суше. Боррель подтвердил, что это направление экспорта зерна стало более активным.

«Помимо моря у нас есть маршруты солидарности, которые позволяют вывозить большие объемы зерновых. Мы уже многое сделали, но должны сделать еще больше», – призвал он.

Власти ЕС заявили об угрозе «значительного мирового продовольственного кризиса» из-за прекращения черноморской инициативы. Президент РФ Владимир Путин назвал спекуляциями заявления Запада, что Украина кормит голодающих всего мира. В 2022 году Киев экспортировал 47 млн тонн зерна, а Москва – 60 млн, т.е. именно Россия вносит колоссальный вклад в продовольственную безопасность мира.

Польша уже отказалась открывать свой рынок для украинского зерна. Варшава призвала Брюссель и Вашингтон разработать новые способы вывоза и продажи продовольствия с Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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