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Четверг, 20 июля 2023, 15:54 мск

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ЕС продлил санкции против России до февраля 2024 года

Фото: пресс-служба ЕС

Совет Евросоюза продлил действие секторальных санкций против России до 31 января 2024 года. В ЕС подчеркнули, что санкционное давление на РФ носит беспрецедентный характер, о чем говорится в пресс-релизе Совета.

«Сегодня Совет принял решение продлить на шесть месяцев действие ограничительных мер против отдельных секторов экономики РФ. Эти санкции введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине», – говорится в документе.

После принятия 11 пакетов санкций ограничения затрагивают торговую, финансовую, промышленную сферы российской экономики, а также транспорт, экспорт и импорт технологий, товаров двойного назначения, предметов роскоши.

В том же заявлении киевскому режиму обещана финансовая, гуманитарная, военная поддержка на столь длительный срок, на какой потребуется.

Еврокомиссия ранее заявила, что увидела долгосрочное влияние антироссийских санкций, в том числе на промышленный и технологический потенциал страны. Поэтому ЕС намерен усилить давление.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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