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Пятница, 7 июля 2023, 14:23 мск

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В ЕС увидели влияние санкций на экономику России и хотят их расширить

Фото: пресс-служба ЕС

В Евросоюзе увидели долгосрочное влияние антироссийских санкций и намерены усилить давление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Европейской комиссии (ЕК).

Санкции «значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал России», говорится в документе. Более того, ЕК прогнозирует усиление этих последствий в дальнейшем, так как ограничения «оказывают структурное, долгосрочное воздействие на бюджет России, финансовые рынки».

Товарооборот между Европой и Россией после начала спецоперации упал более чем вдвое, сообщается в докладе. Ограничения негативно воздействуют на привлечение РФ иностранных инвестиций, ее промышленную и технологическую базу.

Согласно оценке ЕК, ежегодные потери на российских производствах и в перерабатывающей отрасли со средним и высоким технологическим уровнем достигнут 13%. Так производство стали в России в прошлом году упало на 7% по сравнению с годом ранее, а по итогам этого года показатель может сократиться еще на 10%.

Две недели назад Брюссель утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, в котором ввел ограничения в отношении 87 юридических и 100 физических лиц, а также ряда СМИ и компаний третьих стран.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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