В Италии признали, что 95% зерна с Украины не дошли до Африки

Порядка 95% украинского зерна были вывезены не в африканские страны, признал министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Но прекращение черноморской инициативы все равно ударит по голодающим регионам, добавил он.

По мнению министра, страны, получавшие украинское зерно, теперь будут перехватывать продовольственные сделки у стран Африки.

«Все взаимосвязано, и это решение вызывает беспокойство. 95% украинского зерна экспортируется за пределы Африки. Но когда у этих стран нет зерна, они его ищут в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен», – цитирует Крозетто la Stampa.

Как сообщал «Новый День», бедные страны мира получили только 5,4% вывезенного с Украины зерна в рамках черноморской инициативы. Основная часть груза ушла в Испанию, где использовалась как корм для животноводства. Около 167 тыс. тонн пшеницы доставили в Эфиопию, 65 тыс. тонн – в Судан, а 2,9 млн тонн пшеницы и кукурузы – в Испанию.

Россия отказалась продлевать зерновую сделку, поскольку российская часть договоренностей не была выполнена. Официально Москвы вышла из инициативы с 18 июля и объявила о закрытии гуманитарного коридора, по которому вывозили продовольствие из черноморских портов под контролем Киева.

Рим, Наталья Рязанова

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