Путин подписал закон о повышении предельного возраста для военнообязанных в запасе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, с 35 до 40 лет повышается предельный возраст пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду. Предельный возраст для таких военнообязанных второго разряда будет повышен с 35 до 40 лет, для третьего разряда – с 50 до 55 лет.

Закон также повышает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве, который, согласно действующим нормам, соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда. Для старших офицеров он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев 60 лет), для граждан в звании младших офицеров – 60 лет (сегодня лет), а для имеющих иные звания – 55 лет (сегодня 45 лет).

При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Кроме того, согласно закону, граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными Силами РФ операций за пределами страны.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года группой депутатов во главе с главой комитета по обороне Андреем Картаполовым. Третье, окончательное чтение документ прошел 18 июля. Сенаторы одобрили законопроект 19 июля.

Москва, Наталья Петрова

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