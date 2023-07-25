СМИ: Вашингтон отправит Киеву дополнительную помощь на $400 млн

Вашингтон намерен отправить Киеву новый пакет помощи на 400 млн долларов. В поставку войдут боеприпасы для систем ПВО и разведывательные беспилотники Hornet, пишет AP.

Один из чиновников в администрации США рассказал агентству о дополнительной помощи для Украины. Оружие быстро соберут на складах и смогут передать киевскому режиму в течение нескольких дней.

В Киев планируется отправить ракеты для РСЗО HIMARS и NASAMS, снаряды для гаубиц, минометы, «Стингеры» и «Джавелины», ракеты Hydra-70, 28 млн патронов для стрелкового оружия. Также в пакет включат 32 бронетранспортера Stryker, оборудование для подрыва, нано-дроны Hornet для сбора разведданных.

По данным агентства, США уже отправили на Украину военную помощь на сумму более 41 млрд долларов с момента начала специальной военной операции в Донбассе.

Владелец компаний Tesla и Starlink Илон Маск призвал американские власти рассказать, куда именно идут деньги из бюджета США, выделяемые на нужды Украины. Ранее Пентагон признавал, что не может отчитаться о том, как потрачены выделенные для Киева средства.

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на предстоящих президентских выборах возложить на Европу украинские долги. «Я потребую от Европы возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. США потратили на помощь Украине около 200 млрд долларов, а Европа лишь малую часть от этой суммы», – сказал Трамп в обращении к избирателям.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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