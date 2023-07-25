Матвиенко: сенаторы одобрят закон о повышении призывного возраста

Сенаторы поддержат закон, который предусматривает повышение верхнего предела призывного возраста в России до 30 лет. Об этом заявила глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Она полагает, что «нет причин для для избыточной, излишней ажитации или излишней резонансности вокруг этого закона», поскольку срок службы не меняется.

Главное здесь в том, что «расширяется временной срок, в течение которого гражданин может исполнить в соответствии с конституцией свой гражданский долг и отслужить в армии», – указала Матвиенко (цитата по РИА «Новости»). По ее мнению, законопроект «дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии».

Спикер Совфеда считает, что ее коллеги по палате поддержат закон. «Мне кажется, что если в таком формате будет принят этот закон, то, на мой взгляд, сенаторы поддержат. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций со своим регионом», – сказала Матвиенко, чьи слова приводит «Интерфакс».

Напомним, ранее повысить призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Согласно документу, в 2024 году призывной возраст должен был составить от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет. Также документ предусматривал возможность пройти срочную службу тем, кто достиг возраста 18 лет после 1 января 2024 года и захотел пойти служить в армию ранее дня наступления призывного возраста. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что повышение нижнего планки призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать как среднее общее, так и среднее профессиональное или высшее образование.

Однако 21 июля один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов неожиданно заявил, что при рассмотрении комитетом поправок ко второму чтению было решено не повышать нижний предел призывного возраста с 18 лет до 21 года, потому что «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет». Такой подход подвергли критике главы двух комитетов Совета Федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас.

Думский комитет по обороне предложил принять законопроект в новой редакции во втором чтении 25 июля. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Позже Картополов сообщил, что Госдума рассмотрит этот документ в новой редакции 25 июля сразу во втором и третьем чтении.

Парламентарий объяснил повышение призывного возраста до 30 лет «серьезной демографической ситуацией», передает «Интерфакс». По словам Картаполова, последствия спада рождаемости влияют на объем мобилизационного ресурса. Для того, чтобы «мы не проседали», было решено поднять верхнюю планку призывного возраста и оставить нижнюю неизменной, пояснил депутат.

Москва, Наталья Петрова

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