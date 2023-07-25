В Госдуме передумали повышать призывной возраст поэтапно

Верхнюю планку призывного возраста россиян с 1 января 2024 года увеличат сразу с 27 до 30 лет, нижний предел останется прежним – с 18 лет. Таким образом, поэтапного повышения возраста, как планировалось раньше, не будет, следует из внесенных в Госдуму поправок к законопроекту об изменении призывного возраста.

«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 г.», – сказано в таблице поправок, рекомендуемой к принятию думским комитетом Госдумы по обороне.

Комитет предложил принять законопроект во втором чтении сегодня, 25 июля. Накануне совет Госдумы решил вынести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» об изменении возраста призыва в армию на обсуждение палаты. Сами поправки ко второму чтению думский комитет по обороне одобрил еще в пятницу, 21 июля.

Меж тем еще в понедельник, 24 июня, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным. «Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», – уверял парламентарий (цитата по РИА «Новости»). Он также сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет сразу во втором и третьем чтениях 25 июля.

До этого, 21 июля Картаполов заявлял, что при рассмотрении комитетом поправок ко второму чтению было решено не повышать нижний предел призывного возраста с 18 лет до 21 года, а верхнюю планку поднять с 27 до 30 лет. По его утверждению, «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет».

Однако такой подход раскритиковали председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Сенаторы выступили против сохранения нижнего предела призывного возраста в 18 лет. Бондарев отметил, что необходимо закрепить верхнюю и нижнюю «возрастную планку» призывников и оставить право поступать на срочную военную службу с 18 лет по собственному желанию.

Изначально законопроект предусматривал поэтапное повышение призывного возраста срочников Он был одобрен Госдумой в первом чтении 14 июня. Согласно документу, в 2024 году призывной возраст должен был составить от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что повышение нижней планки призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать как среднее общее, так и среднее профессиональное или высшее образование.

Москва, Наталья Петрова

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