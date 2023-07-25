Песков заявил, что призыв ООН по зерновой сделке невозможно исполнить

Российская часть договоренностей в рамках черноморской инициативы не была выполнена, поэтому призыв генсека ООН Антонио Гутерреша к возвращению России к сделке невозможно исполнить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в письме из ООН вновь были только обещания когда-то выполнить условия российской стороны.

«В письме Гуттереша излагался план действий и обещание, что когда-то можно будет выполнить российскую часть договоренностей. К сожалению, невозможно. Она де-факто не была исполнена. Президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно возобновить сделку, как только она будет исполнена», – пояснил Песков журналистам.

Запад неоднократно высказывал возмущение выходом России из черноморской инициативы. Поводом для недовольства якобы была забота о голодающих странах Африки. Вероятно, эта же своеобразная забота проявилась в попытках давления на африканские страны в преддверии форума Россия-Африка.

Песков подтвердил, что в Кремле знают о том, как США и другие западные страны пытались навязывать Африке свою позицию по выбору партнеров.

«Конечно, нам известно, что почти все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США. И французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику, чтобы воспрепятствовать этому саммиту», – сказал представитель Кремля.

Песков считает, что подобные действия Запада должны осуждаться, поскольку Запад не допускает суверенного права государств Африки самостоятельно выбирать партнеров для расширения сотрудничества и обсуждения важных вопросов.

Второй саммит Россия-Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Песков добавил, что во время мероприятия будут подниматься вопросы по ситуации вокруг зерновой сделки и положению на мировом рынке продовольствия.

Москва, Наталья Рязанова

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