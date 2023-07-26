Послы ЕС продлили санкции против России и ужесточили против Беларуси

Комитет постоянных представителей при Евросоюзе согласовал продление санкций против России и ужесточение ограничений против Беларуси. Испанское председательство в Совете ЕС сообщило об этом в сервисе микроблогов.
«Послы ЕС договорились о пролонгации ограничительных мер, касающихся территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении. Санкционный режим в отношении России решено продлить на полгода.
ЕС планировал полностью уравнять ограничения в отношении Беларуси с антироссийскими санкциями, но послам не удалось согласовать включение удобрений в санкционный пакет. «Ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси пока не включены», – рассказал источник ТАСС в Брюсселе.
Испанское председательство подтвердило, что послы сошлись во мнении по основному перечню ограничений. В том числе санкций в отношении белорусских граждан и компаний и введению запрета на поставку в Беларусь товаров военно-технического характера.
Ранее Совет ЕС продлил действие секторальных санкций против России до 31 января 2024 года. В ЕС подчеркнули, что санкционное давление на РФ носит беспрецедентный характер.
Брюссель, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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