Послы ЕС продлили санкции против России и ужесточили против Беларуси

Комитет постоянных представителей при Евросоюзе согласовал продление санкций против России и ужесточение ограничений против Беларуси. Испанское председательство в Совете ЕС сообщило об этом в сервисе микроблогов.

«Послы ЕС договорились о пролонгации ограничительных мер, касающихся территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении. Санкционный режим в отношении России решено продлить на полгода.

ЕС планировал полностью уравнять ограничения в отношении Беларуси с антироссийскими санкциями, но послам не удалось согласовать включение удобрений в санкционный пакет. «Ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси пока не включены», – рассказал источник ТАСС в Брюсселе.

Испанское председательство подтвердило, что послы сошлись во мнении по основному перечню ограничений. В том числе санкций в отношении белорусских граждан и компаний и введению запрета на поставку в Беларусь товаров военно-технического характера.

Ранее Совет ЕС продлил действие секторальных санкций против России до 31 января 2024 года. В ЕС подчеркнули, что санкционное давление на РФ носит беспрецедентный характер.

Брюссель, Наталья Рязанова

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