Страны Африки сделают зерновую сделку главной темой обсуждения на саммите

Африканские страны намерены сделать зерновую сделку приоритетом обсуждения на саммите «Россия-Африка», сообщил президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. Гости саммита хотят договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о перезапуске инициативы.

Ассумани подчеркнул, что последствия отмены черноморской инициативы затрагивают социально-экономическую ситуацию во всем мире и Африке особенно.

«Мы должны сделать решение этого вопроса приоритетом. Я думаю, что проблема зерновых и удобрений касается всех. Мы поговорим об этом в Санкт-Петербурге, обсудим ее с Путиным, чтобы посмотреть, как мы можем перезапустить это соглашение», – сказал политик в интервью РИА Новости.

МИД РФ заявил, что у Запада есть три месяца на исполнение всех обязательств перед Россией, закрепленных в меморандуме по черноморской инициативе. В Кремле подтвердили, что Москва готова возобновить действие соглашения после выполнения российской части договоренностей.

Москва, Наталья Рязанова

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