Аналитики Reuters призвали распустить группу БРИКС вместо расширения

Расширение БРИКС не пойдет на пользу развивающимся экономикам, и группу лучше распустить, пишет обозреватель Reuters Хьюго Диксон. По его мнению, большому числу стран с разным уровнем развития будет сложно договориться о единой политике.

Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки показало хорошие результаты в первые годы после создания группы. Экономика Китая выросла на 176%, Индии – на 110%, России – на 60%, Бразилии – на 47% и ЮАР – на 41%. Но потом показатели стали не такими впечатляющими: объем производства в России вырос на 13%, в Бразилии – на 7%, ЮАР – на 12%. Пот этом, объем производства КНР в текущем году достиг 19 трлн долларов и в 50 раз обогнал показатель Южной Африки.

«Группа сейчас серьезно перекошена. Учитывая, как трудно даже пяти нациям было договориться, было бы нелепо предполагать, что более многочисленное и более разрозненное собрание могло бы достичь чего-то большего, чем жалобы на американскую гегемонию», – говорится в статье.

По данным агентства, 22 страны подали заявки на участие в предстоящем саммите БРИКС в Йоханнесбурге, и еще 20 проявили интерес к мероприятию. Список кандидатов на включение в группу не оглашается, но известно о желании присоединиться Саудовской Аравии, Кубы, Аргентины, Египта, Ирана.

Обозреватель считает, что польза от группы для ее членов небольшая: Китай якобы давит на соседей по региону, а Россия оказалась в изоляции из-за конфликта на Украине. Развивающиеся страны могли бы создать свое объединение ради скорейшего отказа от ископаемого топлива, но тогда там не место России, Китаю и топливным гигантам типа Саудовской Аравии, наставляет агентство.

«Развивающимся экономикам может быть лучше, если он распадется. Крупные неприсоединившиеся страны могли бы создать аналогичную группу. Им в первую очередь нужно подчеркнуть их нейтральный статус. Они должны объединиться для сохранения открытости глобальной торговой системы и увеличения потоков климатического финансирования», – говорится в статье.

Bloomberg узнал, что Китай настаивает на быстром расширении БРИКС, а Индия и Бразилия выступают против. Бразилиа и Нью-Дели опасаются, что расширение группы усилит озабоченность Запада тем, не станет ли БРИКС противовесом союзу США и Европы.

Москва, Наталья Рязанова

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