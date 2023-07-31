Медведев назвал полезным отказ Киева от переговоров с Москвой

Отказ Киева от переговоров с Москвой окажется полезным, потому что позволит довести специальную военную операцию до конца, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он уверен, что Россия сможет достичь поставленных целей, пока киевский режим сосредоточен на своих амбициях.

Медведев назвал нежизнеспособной «формулу мира», предложенную Киевом. В попытках продвинуть ее, украинская сторона отвергает любые другие варианты обсуждения мира с Россией. И это сыграет на руку Москве, уверен замглавы Совбеза.

«Как же всё-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной. Всё это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца. До конца бандеровского режима. До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», – написал Медведев в телеграм-канале.

Напомним, Дмитрий Медведев призвал к жесткому ответу на украинскую атаку на Крымский мост. Он подчеркнул, что с террористами невозможно бороться «международными санкциями, запугиванием или увещеваниями, они понимают только язык силы».

Москва, Наталья Рязанова

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