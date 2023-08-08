США и Европа приложили максимум усилий для открытия второго фронта с Россией со стороны Грузии, заявил грузинский бригадный генерал страны Тристан Цителашвили. В Тбилиси не хотят, чтобы эти планы сбылись, уверен военный.

«США задействовали сейчас в Грузии всю агентуру для открытия второго фронта, но делают они это только для ослабления России, а не для того, чтобы сохранить целостность Грузии. Они хотят начать еще одну военную операцию против России с территории Грузии», – сказал генерал в беседе с «Известиями».

Цителашвили заверил, что грузинский народ и власть «делают всё, чтобы не вспыхнул конфликт в Абхазии и Южной Осетии».

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предупредил, что Вашингтон тратит миллионы, вынуждая Тбилиси работать на нужные Штатам цели. В их число входит открытие «второго фронта» против России.

В МИД РФ раскрыли заказной характер антироссийских акций протеста в Батуми. Хвалебные оценки данной провокации от посла США в Тбилиси четко указали на автора беспорядков.

Москва, Наталья Рязанова

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