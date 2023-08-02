«Классическая проплаченная провокация»: Захарова назвала заказчиков антироссийских акций протеста в Батуми

Заказной характер антироссийских акций протеста в Батуми очевиден, а реакция посла США в Тбилиси указывает на автора беспорядков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге, комментируя ситуацию с круизным лайнером Astoria Grande с россиянами на борту. По ее словам, население Грузии такие провокации не поддерживает.

«Это заказная акция, очевидно. Таких заказных акций там проводится по разным темам и в контексте России, и каких-то внутренних событий немало. Мы прекрасно понимаем, кто заказчики. Очевидно, люди, которые совершают подобные акции, не представляют население в большинстве своем», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что в адрес министерства приходит большое количество обращений граждан Грузии, которые также возмущены подобными акциями. «Внутри страны эта акция поддержки не имела. Мы получаем и в наш адрес, и в целом, большое количество обращений грузинских граждан, которые говорят о том, что для них это хамская провокация неприемлема, что они к ней, как страна, не имеют отношения. Они от нее отмежевываются. Мы ж все это получаем регулярно», – пояснила она.

При этом Захарова подчеркнула, что известны и бенефициары таких акций. «Они (митингующие) представляют заказчика, который все это организует. И доказательства налицо – это хвалебные оценки данной провокации со стороны радикальной грузинской оппозиции, а также ряда западных стран. Вы же видели заявление посла США в Тбилиси Келли Дегнан, которая напрямую учит граждан Грузии, как им жить, и радуется подобным акциям. Собственно говоря, она своими заявлениями и доказывает, кто за всем этим стоит и кто является бенефициаром», – подчеркнула Захарова.

«Это же все провокации. Если бы люди делали это от души и от сердца, они б задумались – думали бы о близких своих, о том, какое количество денег им приносит российский туризм, какие возможности открывает российский рынок, думали бы просто о своих родственниках и друзьях, которые соединены историей с двумя странами семьями, родственниками и так далее. Вот и все. По-моему, просто классическая проплаченная провокация», – заключила Захарова.

Напомним, 31 июля в Батуми прошла акция протеста по поводу прибытия круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. После этого порт был исключен из списка остановок отдыхающих, так как подобная акция не первая – 27 июня корабль впервые вошел в Батуми, а к отплытию пришли митингующие с лозунгами и плакатами. Власти Грузии назвали это умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиции.

Москва, Мария Соколова

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