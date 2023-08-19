Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», – говорится в сообщении.

Судя по кадрам, опубликованным телеканалом «Россия 24», Путина у штаба встретил Герасимов. Затем главе государства доложился начальник Главного оперативного управления – первый замглавы Генштаба Сергей Рудской. Президент приветствовал присутствующих, после чего провел совещание в закрытом режиме.

Стоит отметить, что Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Последний раз он проводил здесь совещание и заслушивал доклады военных в середине марта.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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