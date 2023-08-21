Китай одобрил возможное расширение БРИКС

Китай приветствовал инициативу ряда государств вступить в БРИКС, заявили в МИД КНР. В министерстве отметили, что Пекин всегда рассматривал группу как открытый механизм.

«Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» БРИКС большего количества партнеров-единомышленников», – цитирует заявление китайского министерства РИА Новости.

Пекин настроен поддерживать председательство ЮАР и партнерскую работу с другими странами группы. А также «способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире».

Заявки на вступление в БРИКС, объединяющую Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, подали 23 государства. Вопрос расширения группы станет центральным на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который запланирован на 22-24 августа.

В Кремле признали, что тема расширения группы имеет свои нюансы. Западные аналитики заявили, что Индия и Бразилия против масштабного расширения, в том числе из-за риска, что Запад воспримет БРИКС как противовес союзу США и Европы.

Москва, Наталья Рязанова

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