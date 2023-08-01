«Есть ньюансы»: в Кремле оценили перспективы расширения БРИКС

Тематика расширения БРИКС стоит в повестке, она находится в работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в рамках БРИКС есть нюансы в плане его расширения, их обсудят на предстоящем в августе саммите.

«Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. В рамках БРИКС существуют нюансы среди членов в теме расширения. И все эти нюансы будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», – сказал Песков журналистам (цитата по радио «Маяк»).

Представитель Кремля подчеркнул, интерес к группе БРИКС свидетельствует о большом потенциале объединения, растущем авторитете и главное – «о прикладном значении вот этого объединения».

Сегодня стало известно, что Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС. Накануне МИД Боливии объявил о поданной заявке на присоединение к БРИКС ради укрепления сотрудничества с развивающимися экономиками и устойчивого развития собственной страны.

В то же время Индия и Бразилия не готовы поддержать быстрое расширение БРИКС, но согласны принять новых участников в статусе наблюдателей.

На ближайший саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, намерены приехать 22 страны, еще 20 проявили интерес к мероприятию, отмечали организаторы.

Москва, Наталья Петрова

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