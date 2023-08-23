Госдеп США не одобрял теракты внутри России – СМИ

Вашингтон не поощряет и не одобряет теракты на объектах в глубине российской территории. Но Киев должен решать, как защищаться от «агрессии России», пишет Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Такая реакция последовала на новость о сбитых в ночь на 23 августа в Москве и области беспилотниках.

В Госдепе добавили, что Киев сам вправе решать, как защищаться от «российской агрессии». И предложили России закончить конфликт в любое время путем вывода российских военных с территории Украины.

В конце июля Госдеп заявил, что США не причастны к обеспечению ударов по территориям за границами Украины. При этом, Вашингтон подчеркнул, что Киеву предоставлена свобода самостоятельно выбирать цели для своих атак.

В МИД РФ отметили, что киевский режим использует ту же стратегию и методы, что террористы, нанесшие удары по целям в США 11 сентября 2001 года. Реакцию Вашингтона на атаки по офисным зданиям в Москве назвали кощунством.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»