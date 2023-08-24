Байден объявил о новых антироссийских санкциях

Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России. Ограничения должны повлиять на тех, кто виновен в «принудительных перемещениях» украинских детей, сообщила пресс-служба Белого дома США.

«Мы работаем со странами по всему миру, чтобы привлечь российские силы к ответственности за злодеяния на Украине. В том числе вывоз тысяч украинских детей в Россию. Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи», – говорится в опубликованном заявлении.

Байден подчеркнул, что санкции приурочены ко Дню независимости Украины, и «американцы по всей стране едины с народом Украины». Президент заверил, что Штаты будут продолжать работу с партнерами по всему миру, чтобы «поддержать способность Украины защитить себя».

Польская правозащитница Иоанна Пахвицевич рассказала, что детей с Украины продают в Европу целыми детскими домами. В европейских странах на детях построен отдельный бизнес.

Киевские власти раскрыли масштабную схему продажи новорожденных за границу под прикрытием суррогатного материнства. В состав преступной организации входили 12 человек, в том числе сотрудники клиник репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Иностранцы платили 50-70 тыс. евро за малышей, судьба которых теперь неизвестна.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что рожденные от суррогатных матерей для иностранцев малыши часто становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»