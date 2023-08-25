Посольство РФ назвало циничными попытки США оправдать новые санкции заботой о детях

Вашингтон цинично использует детскую проблематику для сведения геополитических счетов. И продолжает отправлять в Киев оружие, которое используется для ударов по школам, детским садам и больницам, отметили в российском посольстве в США.

Так в дипмиссии прокомментировали новые санкции, введенные Вашингтоном ко дню независимости Украины и якобы нацеленные на тех, кто виновен в «принудительных перемещениях» украинских детей.

Штаты пытаются представить себя в числе главных поборников законных интересов детей, но только показывают собственный цинизм и малодушие, отметили в посольстве. Там напомнили, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, закрепившую базовые стандарты охраны детей.

«Под флагом защиты прав несовершеннолетних Вашингтон вводит рестрикции против Международного детского центра «Артек». Что это, если не стремление отыграться на самых беззащитных? На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад», – говорится в заявлении посольства.

Вашингтон проявляет «показушную озабоченность» в том числе потому, что считает Украину одним из основных источников международного усыновления детей. При этом права российских детей грубейшим образом попираются. В том числе, когда Вашингтон продолжает отправлять Киеву тяжелое вооружение. От нанесенных им ударов в том числе гибнут дети, разрушаются детские сады, школы, больницы.

«Призываем Вашингтон прекратить циничное использование детской проблематики для сведения геополитических счетов. Вместо нравоучений американским властям следует критично взглянуть на собственные действия», – предложили в посольстве.

Накануне президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России. Новые ограничения Белый дом оправдал мнимым нарушением прав украинских детей со стороны России. В санкционный список внесли 11 граждан и детский центр «Артек».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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