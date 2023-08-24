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Четверг, 24 августа 2023, 17:58 мск

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США ввели санкции против детского центра «Артек» и матери главы Чечни

США объявили санкции против детского центра «Артек» и внесли в «черные списки» 11 физических лиц, в числе которых мать действующего главы Чечни Рамзана Кадырова – Аймани Кадырова. Об этом говорится в официальном сообщении американского министерства финансов.

В санкционном списке также директор «Артека» Константин Федоренко.

Ранее сегодня президент США Джо Байден объявил о введении новых антироссийских санкций, которые, по его словам, призваны повлиять на тех, кто виновен в «принудительных перемещениях» украинских детей.

Стоит отметить, что в российском парламенте создана комиссия по расследованию преступлений киевского режима в отношении детей. Как заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, киевский режим на самом высоком уровне поддерживает продажу детей посредством суррогатного материнства, и управляется этот бизнес из-за рубежа.

Как сообщал «Новый День», воспитанников детских домов на Украине продают в Европу, где на детях построен настоящий бизнес. После начала специальной военной операции случаи продажи детей участились, за границу отправляют целые детские дома.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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